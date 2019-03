Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apreendidos vibradores e preservativos em café de Águeda

Proprietários foram identificados por prática e exploração de jogo de fortuna e azar, e por terem à venda artigos de cariz sexual.

Por M.J.B. | 08:44

Preservativos e vibradores, entre 140 artigos de cariz sexual, foram apreendidos pela GNR num café de Águeda, durante uma operação de fiscalização a estabelecimentos comerciais.



Os militares encontraram ainda 80 caixas com material e utensílios usados para jogos ilegais de póquer, realizados numa sala existente no café.



Os proprietários foram identificados por prática e exploração de jogo de fortuna e azar, e por terem à venda artigos de cariz sexual - o que só é permitido em ‘sex shops’, sendo que incorrem numa multa entre três mil e 48 mil euros.



A fiscalização foi realizada no sábado por militares do Destacamento Territorial de Águeda. Estiveram também empenhados elementos do Núcleo de Investigação Criminal.