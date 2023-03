Arguido por ameaçar PSP e família com vídeo nas redes sociais

Um homem do Bairro da Cova da Moura, Amadora, foi identificado e constituído arguido por ameaças graves a um agente da PSP e à família deste, através de um vídeo publicado nas redes sociais. Além de ameaças ao agente, ele diz que vai fazer mal à família. “Será contigo a ver, aqui no bairro”, afirma.Contactada pelo, a PSP assegurou “ter conhecimento” e que “o homem foi constituído arguido a 1 de março, sujeito a Termo de Identidade e Residência e presente a autoridade judiciária”. Acabou libertado. O processo está agora no Ministério Público da Amadora.