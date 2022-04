O primeiro curso de formação de fronteiras para militares da GNR, no âmbito do processo de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, arranca esta quarta-feira e abrange 44 guardas, anunciou o Ministério da Administração Interna.“Um total de 18 formadores e nove orientadores de estágio do SEF vão ministrar o curso”, na Escola da Guarda em Queluz, “a que se seguirá um estágio nas fronteiras marítimas de Lisboa, Funchal e Leixões”, adiantou o gabinete do ministro José Luís Carneiro.Na segunda-feira, José Luís Carneiro reuniu-se com os sindicatos do SEF e garantiu que a reestruturação vai estar concluída a 12 de maio.