Defesa de um dos arguidos dos Hells Angels quer identificação de quem colaborou com a PJ no dia do ataque

Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, Mário Machado tinha criado um novo grupo de motards, os Red & Gold. Um grupo "irmão do clube internacional Los Bandidos que, desde a sua fundação em 1966, são arqui-inimigos dos Hells Angels.



Em fevereiro de 2019, dois membros do Grupo "Hells Angels" foram detidos no Algarve.



Foram indiciados por associação criminosa, homicídio qualificado tentado, roubo, ofensas à integridade física graves, ofensas à integridade física qualificadas e detenção de armas proibidas. tinham como alvo um grupo de cerca de 20 pessoas ligadas a Mário Machado, antigo dirigente da Frente Nacional, um grupo de extrema-direita.

11:11 | 02/05 Defesa de um dos arguidos quer a identificação de quem colaborou com a PJ no dia do ataque ao restaurante Melo Alves, advogado de um dos arguidos, faz um requerimento. Quer averiguar se aconteceu alguma situação incorreta e saber quem estava na Polícia Judiciária.



Foi com base nas informações recolhidas por colaboradores que começou a investigação da PJ. Foi assim que tiveram conhecimento do local e hora do ataque.



O advogado de defesa cita o inspetor da PJ, Pedro Prata, que diz ter reconhecido esses colaboradores, mas recusou-se a identificá-los.



"A defesa quer a identificação desses colaboradores", diz Melo Alves.

09:56 | 02/05 Alegações finais para os 89 arguidos decorrem no Espaço Multiusos Fábrica em Camarate As alegações finais para os 89 arguidos decorrem esta terça-feira no Espaço Multiusos Fábrica, em Camarate. Pelo menos dois dos suspeitos não estão presentes.



Os jornalistas assistem ao julgamento numa sala à parte onde é transmitido por videoconferência em direto.

As alegações finais do julgamento do grupo motard Hells Angels arrancou esta terça-feira. Há 89 arguidos, que são acusados de tentativa de homicídio, tráfico de droga e associação criminosa.Recorde-se que em 2018 o grupo de motards agrediu várias pessoas dentro de um restaurante no Prior Velho, em Loures. Devido aos confrontos, seis pessoas ficaram feridas, três das quais em estado muito grave.Na origem do conflito terá estado um ajuste de contas. Os "Hells Angels"