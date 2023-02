Arrancou a última fase de reabilitação do bairro da Pasteleira

A quarta e última fase das obras de reabilitação no conjunto habitacional do bairro da Pasteleira já arrancou e deverá ficar concluída em dezembro deste ano, adianta esta quinta-feira a Câmara do Porto.

Numa nota publicada na sua página oficial, a Câmara do Porto revela que as obras de reabilitação arrancaram nos blocos 16 e 23 a 27.

Nesta fase, os trabalhos vão incidir sobre as fachadas, com reabilitação construtiva e térmica das paredes e dos vãos envidraçados exteriores, e a colocação de novas portas de entrada nas habitações.

A empreitada inclui também a renovação das caixas de escadas e áreas de circulação, trabalhos na cobertura e ao nível da ventilação, refere a autarquia, citando a Domus Social, empresa municipal responsável pelo projeto.

"As intervenções nos restantes blocos já foram concluídas", adianta a câmara.

O concurso público para a execução de obras de reabilitação e beneficiação dos blocos 16 e 23 a 27 foi adjudicado, em outubro de 2021, por 2.648.945 euros, à empresa Construções Corte Recto, Lda, de acordo com a informação disponível no portal 'base.gov'.

Com um valor base de 3,5 milhões de euros, o concurso público foi publicado a 22 de fevereiro de 2021 em Diário da República, tendo sido prorrogado a 08 de abril do mesmo ano.

O descontentamento em torno das obras de reabilitação do Bairro da Pasteleira levou a que mais de meia centena de moradores se juntasse, em fevereiro de 2021, a uma visita da CDU para exigir uma revisão do projeto.

Iniciada em 2020, a empreitada de reabilitação dos 27 blocos do bairro foi dividida em quatro fases.

Situado na União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, o Bairro da Pasteleira foi construído em 1960 e é composto por 606 fogos, distribuídos por 27 blocos onde moram aproximadamente 1.500 pessoas.