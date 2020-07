Assaltam com faca e pistola em Sintra

Uma dupla de assaltantes usou uma faca e uma pistola para assaltar dois jovens, de 15 e 17 anos, na madrugada de quarta-feira, em Casal de Cambra, Sintra.

As vítimas foram barradas pelos ladrões. Com as armas apontadas, entregaram os respetivos telemóveis, algum dinheiro, e ainda os casacos que traziam vestidos. Os dois ladrões fugiram a correr.





As vítimas foram rápidas a fazer queixa à PSP de Casal de Cambra que, por se ter tratado de um crime feito com recurso a arma de fogo, passou a investigação aos inspetores da secção de roubos da Polícia Judiciária de Lisboa.