Gang de estudantes preso por quatro assaltos a entregadores de piza em Lisboa

Um casal de namorados e dois amigos, com idades entre os 17 e os 20 anos, todos estudantes e de férias, hospedaram-se num hostel em Arroios, Lisboa, no final de julho. Começaram a telefonar a entregadores de piza, fazendo encomendas e, no espaço de apenas 4 dias, assaltaram quatro estafetas roubando-lhes os bens alimentares e todo o dinheiro que traziam, ameaçando as vítimas com uma pistola. Foram agora detidos pela Polícia Judiciária de Lisboa.