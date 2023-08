A PSP deteve dois homens de um grupo de quatro que ameaçaram um jovem, com recurso a uma arma de fogo, para lhe roubarem um telemóvel, na madrugada de domingo, no Parque das Nações, Lisboa.Interrogados em tribunal, o suspeito mais novo, de 36 anos, ficou em prisão preventiva e o outro, de 38, ficou com apresentações semanais. Ambos têm antecedentes por assaltos violentos.A vítima estava numa esplanada com um amigo, quando foi abordada pelo grupo. Os outros suspeitos fugiram.