Assalto a loja de bicicletas rende 15 mil euros a dupla

Uma loja de bicicletas, situada na Rua D. Afonso Henriques, em São João da Madeira, foi assaltada, na madrugada desta quarta-feira. Os assaltantes levaram duas bicicletas elétricas avaliadas em cerca de 15 mil euros. O assalto durou aproximadamente 40 segundos. A dupla estacionou em frente ao estabelecimento e dirigiu-se de imediato à entrada. Um dos indivíduos, com um capacete de moto, partiu o vidro da porta e entrou na loja, o outro ficou no exterior. Uma das bicicletas foi colocada na mala do carro e a outra foi levada pendurada no exterior do carro, do lado do pendura.









O crime foi captado pelas câmaras de videovigilância. A PSP esteve no local a realizar perícias e vai agora analisar as imagens, que poderão ser determinantes para chegar à identificação dos dois suspeitos.