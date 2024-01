Assaltos a lojas assustam moradores de Benfica

Uma série de assaltos a estabelecimentos está a assustar moradores e comerciantes da zona de Benfica, em Lisboa. O último caso ocorreu na madrugada deste sábado quando moradores foram acordados “por um estrondo semelhante a uma explosão”. Afinal tratava-se de um grupo de ladrões que pelas 03h00 partiu à marretada a porta de vidro da pastelaria Talismã, na estrada do Colégio Militar. Em poucos segundos entraram e saíram com a máquina do tabaco, deixando para trás um prejuízo de milhares de euros.









Na terça-feira, um assalto semelhante durante a madrugada teve como alvo um cabeleireiro nas proximidades, com os assaltantes a levarem material do salão avaliado em centenas de euros. No início do mês, na mesma zona, um centro de estética também foi assaltado com o mesmo método. A PSP de Lisboa está a investigar.