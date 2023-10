Dois homens que tentaram assaltar uma idosa, que passava a madrugada na estação de comboios da Gare do Oriente, provocaram um banho de sangue ao atacar à facada quatro outros homens que estavam no local e que tentaram ajudar a sem-abrigo. Uma das vítimas ficou em estado grave, com uma forte hemorragia e golpes no tronco, pernas e braço.









