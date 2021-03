Ataque à Academia de Alcochete tem novo arguido: A CMTV filmou a fuga de Alano Silva à Justiça

Alano Silva, um dos principais invasores da Academia de Alcochete e o único que escapou à Justiça, foi acusado pelo Ministério Público num processo independente do principal, anunciou o MP esta terça-feira.O adepto do Sporting viajou para Angola logo após o ataque e, por isso, não tinha sido constituído arguido nem acusado pelo Ministério Público. Alano já estaria a chegar a Luanda quando os primeiros 23 invasores eram detidos pela GNR, no dia do ataque, a 15 de maio de 2018. Após a fuga, Alano voltou para Portugal e foi captado pela CMTV em liberdade. O Rua Segura, da CMTV, desta terça-feira à noite, revela-lhe as imagens exclusivas. Alano Silva está agora acusado de dezanove crimes de ofensas à integridade física qualificada e 24 crimes de ameaça agravada e ainda três crimes de coação.Foi na margem sul do Tejo que olocalizou o luso-angolano, de 31 anos. Vivia sem restrições, ao contrário dos restantes atacantes, que permaneciam, na altura com a liberdade condicionada há quase dois anos.O fugitivo de Alcochete foi detido em Luanda ao abrigo de um mandado de captura internacional emitido pelo MP. Foi capturado a 23 de janeiro de 2019 e saiu em liberdade três dias depois, sem medidas de coação.