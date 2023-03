Ataque ao Centro Ismaelita em Lisboa. Como tudo aconteceu

Mariana e Farana, de 24 e 49 anos, respetivamente, foram mortas à facada na manhã desta terça-feira, no Centro Ismaelita na Avenida Lusíada, em Lisboa. Um professor da instituição foi esfaqueado no pescoço e dirigiu-se pelos próprios meios ao Hospital de Santa Maria, localizado nas imediações do centro, onde recebeu tratamento.

O ataque deu-se enquanto decorriam aulas e outras atividades. O homem de nacionalidade afegã recebeu uma chamada telefónica antes de atacar o professor à facada, revelaram testemunhas no local.

Antes do ataque, as autoridades afirmaram que o atacante tinha discutido com as duas vítimas mortais. Após a discussão, Abdul Bashir, de 34 anos, desentendeu-se com um professor de português do centro e atacou-o à facada.

Nizam Mirzada, irmão de uma afegã que testemunhou o ataque ao professor, conta que estavam na sala de aula 16 alunos naturais do Afeganistão. Os motivos do ataque ainda não são claros, mas Abdu Bashir deitou o professor ao chão e terá puxado de uma faca, golpeando o professor no peito e no pescoço. A testemunha reforçou para o homem afegão parar de magoar o docente. Sem sucesso.

Abdul Bashir gritou para ninguém se aproximar dele e saiu da sala de aula. Foi nessa altura que atacou Mariana Jadaugy, do corpo docente da Comunidade Ismaelita, e Farana Sadrudin, que trabalha no apoio à integração dos refugiados.

A arma usada neste crime não terá sido trazida de casa, desconhecendo-se, onde Bashir a arranjou.

Perto das 11h00 foi comunicado à PSP que estava a decorrer um ataque com arma branca no local. Um minuto depois, os primeiros agentes da polícia chegaram ao local. Depararam-se com "um homem armado com uma faca de grandes dimensões" e, quando foram dadas ordens ao atacante para cessasse o ataque, o homem, num estado que a PSP classifica de fúria, desobedeceu e avançou de faca na mão contra os agentes.

Perante a ameaça, "os polícias efetuaram recurso efetivo a arma de fogo", refere a PSP, para neutralizar o agressor. O atacante foi socorrido e conduzido ao Hospital de São José, também na capital.

A PSP confirmou que o homem está detido naquela unidade hospitalar, sob custódia policial.