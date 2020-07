Um homem, de 46 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Centro por atear cinco focos de incêndio em 45 minutos na zona de Pampilhosa da Serra.O suspeito, pedreiro desempregado, usou um isqueiro para, a 17 de julho entre as 20h00 e as 20h45, lançar as chamas nas imediações da vila, numa área mista urbana e florestal.Segundo a PJ, a sua atuação colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas. Os fogos não foram graves devido à rápida intervenção dos bombeiros.