Atropelamento após despiste fere gravemente mulher no centro do Porto

Incidente aconteceu na Rua Sá da Bandeira.

10:29

Uma mulher foi atropelada esta quarta-feira de manhã por um veículo que se despistou e galgou o passeio na Rua Sá da Bandeira, no Porto, e ficou com ferimentos graves.



Ao que o CM conseguiu apurar junto a fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto, a vítima foi transportada para o Hospital de Santo António.



O condutor terá perdido o controlo do carro, embora as circunstâncias do acidente ainda estejam a ser apuradas.



O acidente aconteceu pelas 09h30, junto ao Teatro Sá da Bandeira.



No local estiveram o INEM e a PSP.