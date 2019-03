Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste seguido de atropelamento mata duas irmãs em Castro Daire

Carro saiu da estrada e atingiu mulheres que caminhavam na berma da EN 225.

17:15

Um despiste, seguido de atropelamento, vitimou esta sexta-feira duas mulheres em Castro Daire, no distrito de Viseu.



O acidente aconteceu junto à aldeia de Farejinhas, na EN 225. As vítimas, duas irmãs de 58 e 62 anos, estariam a caminhar junto à berma da estrada quando foram colhidas pelo veículo, que atravessou a faixa de rodagem contrária e saiu da estrada, arrastando as duas mulheres.





As vítimas não tiveram tempo de reagir ao despiste do veículo e sofreram ferimentos muito graves, que se revelaram fatais. O condutor do veículo, de cerca de 45 anos, também sofreu ferimentos, mas não serão graves.



O INEM ainda deslocou um helicóptero para o local, mas já não foi possível salvar as duas vidas.



O alerta do acidente foi dado às 15h43, tendo sido mobilizados o helicóptero de Santa Comba Dão, duas viaturas da GNR, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de São Teotónio de Viseu, a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de São Pedro do Sul, três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Farejinhas e quatro dos de Castro Daire, num total de 27 operacionais.