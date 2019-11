Atropelamento mortal corta Linha do Norte em ambos os sentidos

A circulação ferroviária na Linha do Norte está interrompida nos dois sentidos junto à estação de Valadares, em Vila Nova de Gaia, devido a um atropelamento mortal.A vítima, sabe o, será uma mulher, com cerca de 40 anos, que ia na passagem para peões, ao telemóvel e foi atropelada por uma máquina de apoio aos comboios. O maquinista ainda viu a vítima mas não conseguiu parar a tempo.A circulação ferroviária foi interrompida cerca das 10h00, em ambos os sentidos, por precaução, enquanto decorrem os trabalhos de remoção do cadáver e de limpeza do local.Nos trabalhos de limpeza de linha estão envolvidos 16 operacionais e seis viaturas dos Sapadores de Gaia e Voluntários de Valadares, além do INEM e funcionários da REFER.Em atualização