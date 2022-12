Um autocarro incendiou-se esta sexta-feira devido a problemas mecânicos em Lisboa, na estrada que liga Moscavide a Sacavém.

Os bombeiros extinguiram as chamas com sucesso e procederam trabalhos de limpeza no local.

Neste momento o autocarro encontra-se estacionado em Moscavide, próximo ao Comando Metropolitano de Lisboa, e aguarda o reboque.