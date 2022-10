Um mulher sofreu ferimentos ligeiros num incêndio que deflagrou esta sexta-feira no seu automóvel, junto ao seu local de trabalho, no centro comercial da Portela de Sacavém, em Loures.O acidente ocorreu por volta das 8h30 e no local estiveram os Bombeiros da Portela.De acordo com um funcionário do centro comercial, a mulher foi inicialmente socorrida pelos colegas que, com dois extintores, tentaram apagar as chamas do veículo.A viatura já foi retirada do local, com recurso a reboque.