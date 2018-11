Autópsia de família que morreu intoxicada adiada devido a greve de funcionários judiciais

A autópsia aos cinco corpos da família que morreu durante a tarde deste domingo intoxicada, foi adiada devido à greve de funcionários judiciais.Ao que oconseguiu apurar, a paralisação dos funcionários fez com que o processo ainda não tenha chegado ao Ministério Público, atrasando o processo.Recorde-se que esta fatalidade aconteceu na Rua do Comércio, em Fermentões, no concelho de Sabrosa, em Vila Real, e as possíveis causas apontadas pelas autoridades até ao momento são a intoxicação por monóxido de carbono ou por ingestão de cogumelos venenosos.