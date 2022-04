Preso em França autor de assalto a casa em Paços de Ferreira. Homem violou a moradora

Um homem que assaltou uma residência de Paços de Ferreira e violou a septuagenária que lá morava, em 2013, foi capturado em França e já cumpre pena de prisão em Portugal, anunciou esta sexta-feira fonte policial.

"Está já a cumprir uma pena de cinco anos e meio de prisão a que foi condenado", revelou a Polícia Judiciária (PJ).

O detido, de 49 anos, foi capturado na cidade francesa de Marselha, em cumprimento de mandado de detenção europeu, pela prática dos crimes de roubo em residência e de violação, num acção articulada pela Unidade de Cooperação Internacional e pela Directoria do Norte da PJ.

"Os factos remontam a 03 de julho de 2013, entre as 01:30 e as 02:00, altura em que o detido entrou numa residência em Paços de Ferreira, por arrombamento. No seu interior, mediante ameaça com arma de fogo, subtraiu diversos artefactos em ouro e numerário, violando em seguida a ofendida, de 74 anos, que na altura se encontrava sozinha naquela habitação", recorda a PJ, em comunicado.