Autoridades procuram pescador desaparecido em Viana do Castelo

Um pescador com cerca de 60 anos de Viana de Castelo encontra-se desaparecido desde este sábado.



As autoridades começaram as buscas pelo homem depois de o seu barco ter sido encontrado sem tripulantes durante esta tarde, cerca das 16h00, ao largo de Viana.





O alerta foi dado aos meios de socorro pela mulher do pescador.sabe que o barco já está a ser removido do local.Nas buscas está a participar também um meio aéreo.Em atualização