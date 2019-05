Autoridades retomam buscas para encontrar homem desaparecido em praia de Odemira

As autoridades retomaram esta quarta-feira de manhã as operações de busca para localizar o homem desaparecido, desde terça-feira, no mar da praia do Carvalhal, no concelho de Odemira, distrito de Beja, disse fonte da Polícia Marítima.



O comandante da Polícia Marítima e capitão do Porto de Sines, Manuel Sá Coutinho, indicou à agência Lusa que as buscas foram retomadas às 06h30, depois de terem sido suspensas na terça-feira à noite, por falta de visibilidade no mar.



"Fizeram-se buscas até que houve luz e, depois, durante a noite, foram feitas buscas, por terra, na zona da praia e para norte e sul", sublinhou.



Segundo o responsável, as operações envolvem um helicóptero da Força Aérea, um navio da Marinha, uma embarcação e uma mota de água da Estação Salva-vidas de Sines, além várias equipas, por terra, da Capitania, Polícia Marítima, Bombeiros de Odemira e GNR.



Manuel Sá Coutinho precisou que o homem desaparecido é um cidadão de nacionalidade moldava.



"O alerta foi dado por um grupo que pessoas que se encontrava na praia com a vítima que desapareceu no mar", referiu a Autoridade Marítima Nacional (AMN), num comunicado publicado, na terça-feira à noite, na sua página de Internet.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja, o alerta para a ocorrência foi dado, na terça-feira, às 18h48.