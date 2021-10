Mesmo com as fronteiras fechadas durante boa parte do ano devido à pandemia, as autoridades policiais sinalizaram 29 menores como “presumíveis vítimas de tráfico” em 2020, divulgou ontem o Observatório de Tráfico de Seres Humanos (OTSH) no relatório anual. Em cada um dos dois anos anteriores (2018 e 2019) tinham sido 30 os menores sinalizados pelas polícias portuguesas, pelo que a redução – menos um registo – é considerada pelo organismo como um “decréscimo não representativo”.