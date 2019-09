Azeredo Lopes diz que acusação é política e sem provas e por isso vai pedir instrução

O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes acusado de prevaricação, abuso de poder, denegação de justiça e favorecimento de funcionário considera a acusação do caso de Tancos "eminentemente política" e sem provas e vai pedir a abertura da instrução.Em comunicado, enviado à agência Lusa, Azeredo Lopes diz que "a acusação é eminentemente política, não tendo factos e provas a sustentá-la", reiterando que nunca foi informado sobre o alegado encobrimento na recuperação das armas furtadas do paiol de Tancos."Reitero que nunca fui informado, por qualquer meio, sobre o alegado encobrimento na recuperação das armas furtadas de Tancos, pelo que gostaria que ficasse claro que o então Ministro da Defesa não cometeu qualquer crime nem mentiu, tal como não o fez o cidadão José Alberto Azeredo Lopes", lê-se no comunicado.O antigo responsável pela Defesa, que saiu do Governo em outubro de 2018, lamenta que "tenha sido ao longo dos últimos meses profusamente julgado na praça pública, numa situação de absoluta desigualdade, através de fugas de informação cirúrgicas, não obstante o processo estar em segredo de justiça, sem que o MP ou a PGR tenham, que se saiba, levantado qualquer inquérito, tornando banal e corriqueiro um facto que viola gravemente a lei e os direitos dos cidadãos".