O Tribunal de Matosinhos libertou na segunda-feira quatro acusados de tráfico de droga - apanhados em flagrante, em agosto de 2022, a descarregar um contentor com mais de uma tonelada de cocaína dissimulada no interior de tijoleiras e avaliada em 40 milhões de euros. Em causa, o facto de uma juíza do coletivo estar de baixa médica há dois meses - e sem decisão de primeira instância foi atingido o prazo máximo de preventiva.









