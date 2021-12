Bancário traficante desvia 28 mil euros

O funcionário da Caixa Geral de Depósitos de Moscavide que foi detido por tráfico de armas desviou 28 594 euros de clientes, adiantou ontem o Ministério Público.O bancário, em parceira com um colega que também é arguido no processo, “montou um esquema para retirar dinheiro das contas, através da intromissão nos sistemas e da utilização das aplicações internas do banco”.