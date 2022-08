Banhista chora em tribunal após chutar bola contra avioneta

Pelas 18h00 de domingo, ao ver a aproximação do avião que tem como função o arremesso de pétalas de flores para o areal, o homem começou a correr atrás do mesmo. Pontapeou a bola, por duas vezes, na direção da aeronave sem lhe acertar, mas à terceira atingiu a asa direita. Um vídeo feito a partir do areal mostra que a trajetória da aeronave foi ligeiramente afetada, com o piloto a conseguir corrigi-la e a fazer depois a descarga das flores. O autor do ataque foi denunciado por populares e identificado pela Polícia Marítima, e depois detido a pedido do MP. O piloto prestou depoimento na capitania da Polícia Marítima de Cascais.

O banhista de 30 anos que, no domingo, atingiu com uma bola de futebol uma avioneta que, a baixa altitude, largou flores sobre uma procissão na Praia das Maçãs, Sintra, passou a noite detido na Polícia Marítima de Cascais. Segunda-feira foi presente a um juiz. Mostrou-se arrependido, chegando a chorar.Perante o arrependimento, o magistrado decidiu baixar o processo a inquérito. Será ouvido na investigação, coordenada pelo MP.