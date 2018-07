Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Banhista fica paralisado após mergulho em praia de Lagoa

Turista espanhol de 31 anos deu salto e bateu com a cabeça nas rochas dentro de água.

Por Ana Palma | 09:21

Um turista espanhol, de 31 anos, ficou ferido com gravidade, sábado à tarde, na zona poente da praia da Marinha, em Lagoa, após ter dado um mergulho em que bateu com a cabeça nas rochas.



Segundo o CM apurou junto do comandante Ricardo Santos Arrabaça, da Capitania do Porto de Portimão, que coordenou as operações de resgate, a vítima, que apresentava falta de sensibilidade nos membros - suspeita-se que tenha fraturado a coluna cervical -, foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Lagoa, INEM e salva-vidas de Ferragudo. Esta embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos procedeu ao transporte da vítima, que entretanto já tinha sido imobilizada, até à praia de Benagil, de onde seguiu, de ambulância, para o Hospital de Portimão.



A decisão de transportar o ferido por mar deveu-se ao facto de na zona onde o acidente ocorreu os acessos por terra serem "muito difíceis", explicou ao CM Ricardo Arrabaça.



Para evitar este tipo de acidentes, o mesmo responsável da Autoridade Marítima aconselha os banhistas a "fazer uma avaliação prévia dos locais onde vão mergulhar". Neste caso, a vítima mergulhou do areal e bateu com a cabeça nas rochas que estavam dentro de água, de cuja existência não se terá apercebido.



"É muito importante evitar saltar em zonas como estas, com pedras e rochas, e também se deve evitar saltar das arribas para o mar", reforçou Ricardo Arrabaça, que pede "bom senso" aos banhistas.