Português morre afogado em Malta

Foi transportado com vida até ao hospital de Gozo, mas não resistiu.

Por J.C.R. | 08:45

Um português, de 41 anos, morreu afogado na Lagoa Azul de Comino, um popular destino turístico na ilha de Malta.



De acordo com as autoridades, a vítima, de férias, sentiu-se mal enquanto nadava na lagoa.



Ainda foi levada para terra por outros turistas e assistida pelo Corpo de Emergência e Socorro.



O português foi transportado com vida até ao hospital de Gozo, mas não resistiu.



O caso está a ser investigado.