Vítima de 77 anos estava a montar uma rede de pesca.

11.07.18

A vítima estava a colocar uma rede de pesca entre as duas margens da barragem quando ficou preso no lodo do fundo e acabou por morrer afogado.



O corpo foi resgatado pelos bombeiros de Messines.





A GNR e a PJ estiveram no local. Não há suspeitas de crime.











Um homem de 77 anos, Ventura Francisco Martins, morreu esta quarta-feira à tarde afogado numa barragem, num terreno particular no sítio dos Queimados, S. Marcos da Serra, Silves.