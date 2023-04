"Barão" da droga da Pasteleira Nova detido em megaoperação da PSP

O "Barão da Pasteleira Nova", de 36 anos, foi esta quinta-feira detido durante a megaoperação da PSP contra o tráfico de droga, que decorreu no Porto. O homem era já investigado pelas autoridades há alguns anos.De acordo com o Jornal de Notícias, o detido é "dono de uma das mais lucrativas bancas de venda de estupefacientes do bairro", que abastecia também outros vendedores do Norte.O homem vivia em Matosinhos, mas tinha várias casas no Porto. O "Barão da Pasteleira Nova" usava vários apartamentos no bairro para guardar a droga e pagava até a alguns moradores para lhe guardarem os estupefacientes.O detido esteve relacionado, em 2017, com o aparecimento da primeira Glock 9mm das 57 que tinham desaparecido da Direção Nacional da PSP.Para além do "Barão da Droga", foram também detidas mais 14 pessoas e apreendidas mais de mais de 62 mil doses de droga.