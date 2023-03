Quatro detidos em operação de combate ao tráfico de droga no Porto

A PSP do Porto anunciou esta quinta-feira mais quatro detenções por tráfico de droga no bairro da Pasteleira Nova, onde o fenómeno do narcotráfico e do consumo de drogas ao ar livre tem mantido a população assustada. Foram apreendidas, na quarta-feira, mais de oito mil doses de heroína, cocaína e outros estupefacientes, bem como 12 mil euros em notas e duas armas de fogo.

De acordo com a polícia, os suspeitos – três homens e uma mulher, entre os 23 e os 61 anos, todos do Porto e que esta quinta-feira ser presentes a tribunal - atuavam "de forma organizada" e foram alvo de três buscas no bairro da Pasteleira Nova.

Foram apreendidas 4038 doses de heroína, 3664 de cocaína, 535 de haxixe, 5 doses de liamba, 12 445 euros, uma pistola, um revólver, 41 munições de diferentes calibres e ainda objetos utilizados na venda direta de droga.

A problemática do tráfico de droga nos bairros do Porto é esta quinta-feira o assunto de uma conferência promovida pelo Correio da Manhã/CMTV e Câmara do Porto, no Rivoli, no Porto, entre as 11h30 e as 13h00. Estará presente o autarca Rui Moreira e responsáveis policiais e judiciais.

Também esta quarta-feira, o programa ‘Doa a quem Doer’, na CMTV, pelas 21h30, volta ao tema do consumo de droga nas vias públicas no Porto e em Lisboa.