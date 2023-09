Bastonário da Ordem dos Médicos entre os 4 feridos em acidente no IP3 em Tondela. Um em estado grave

Uma colisão frontal entre dois veículos provocou quatro feridos, esta sexta-feira, no IP3, em Tondela.sabe que um dos feridos é Carlos Cortes, Bastonário da Ordem dos Médicos, que se deslocava para uma reunião de trabalho em Viseu. O assessor de Miguel Cortes disse aoque o Bastonário "encontra-se bem e em observação" no Hospital de Viseu.O condutor que seguia no outro veículo, ferido gravemente, foi assistido no local e levado para o hospital.Carlos Cortes acabou por ter alta do Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV), esta tarde, enquanto as restantes três vítimas continuam em observação.

"O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, já teve alta hospitalar, encontrando-se agora em repouso domiciliário", informou a agência Lusa fonte da Ordem dos Médicos.

O acidente obrigou ao corte do IP3 "em ambos os sentidos, entre o nó norte e o nó sul de acesso a Tondela, uma vez que a colisão se deu junto a Carvalhal, ao quilómetro 99,4", precisou à agência Lusa o segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Tondela, Rui Vale. A estrada foi reaberta ao trânsito pelas 13h15.O alerta foi dado às 10h37. No local, estavam, às 12h08, 27 bombeiros, apoiados por 10 viaturas e um meio aéreo.