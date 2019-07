Bate na mulher diante da filha de dois anos

O homem, de 22 anos, agredia e ameaçava a companheira, de 30, na presença da filha bebé. Acabou detido, ao fim da tarde de terça-feira, no concelho de Portimão, pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Portimão (NIAVE) da GNR.O suspeito estava já a ser investigado pelo crime de violência doméstica. Os militares confirmaram que as agressões ocorriam de forma reiterada, tendo apurado que os atos de violência aconteciam à frente da filha, de 2 anos.No seguimento das diligências, os militares deram cumprimento a um mandado de detenção do suspeito, tendo este ficado detido nas instalações da própria GNR.Presente, esta quarta-feira, ao Tribunal de Lagos, ficou com vigilância eletrónica e proibido de contactar com a vítima e de ir ao trabalho e à residência desta.Tal como onoticiou, no dia 25 de junho o NIAVE de Portimão tinha detido, no concelho de Silves, mais dois homens, de 32 e 40 anos, por violência doméstica.Ambos agrediam as mulheres à frente dos filhos menores. O mais jovem agredia e ameaçava a companheira diante da filha, de 5 anos, em Silves. Chegou a tentar arrombar a porta da casa da mulher.A vítima conseguiu alertar a GNR e o agressor fugiu mas acabou detido, mediante mandado de detenção. Está em prisão preventiva. O outro, de 40 anos, foi detido em Algoz. Ameaçava a mulher diante dos filhos, de 5 e 12 anos.Ficou com proibição de contactos e e vigilância eletrónica.