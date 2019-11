"Ou dizes onde está o dinheiro ou matamos o teu marido". Esta é uma das frases que não sai da cabeça da mulher de 62 anos assaltada em casa, em Ribeirão, no concelho de Vila Nova de Famalicão, na na noite de terça-feira, por um grupo de encapuzados, armados com uma caçadeira.A mulher foi sequestrada numa casa de banho da habitação, enquanto o marido era brutalmente espancado com um banco de madeira. O homem, de 65 anos, foi assistido e teve de ser internado no Hospital de S. João, no Porto, com lesões consideradas graves.O assalto, que aconteceu pelas 21h00, foi apenas um de três roubos violentos que ocorreram no mesmo dia em zonas próximas do concelho de Famalicão. A GNR foi chamada, mas foi a Polícia Judiciária do Porto que tomou conta da investigação."Acordei com dois homens aos gritos dentro do quarto. Obrigaram-me a descer e prenderam-me na casa de banho", relatou aoa mulher, ainda assustada com o terror vivido na própria casa. "Depois, levaram-me à sala para ver o meu marido. Já estava deitado no chão, cheio de sangue e eles sempre a bater-lhe até ele dar o código do cofre. Só queriam dinheiro", recordou, em lágrimas, a vítima que, por temer novo ataque, preferiu não ser identificada.Os ladrões, ao que tudo indica quatro homens estrangeiros, fugiram com cerca de 16 mil euros em dinheiro e ainda várias joias - incluindo um cálice em ouro - que se encontravam guardados num cofre daquela moradia.Esta quarta-feira de manhã foram encontrados em Lisboa documentos roubados do cofre do casal de Ribeirão, em Vila Nova de Famalicão. O achado foi comunicado às autoridades.Na terça-feira à noite, o funcionário das bombas da BP, em Vilarinho das Cambas, também no concelho de Vila Nova de Famalicão, foi assaltado por um homem armado. Fugiu com o apuro do dia.Às 17h00 de terça, uma mulher foi ameaçada, por um homem, com recurso a uma arma quando circulava a pé, em Ribeirão. O ladrão, que cometeu o roubo encapuzado, fugiu com a carteira.