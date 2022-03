Uma bebé com apenas 16 dias de vida morreu esta sexta-feira em Ansião, vítima de uma paragem cardiorrespiratória.O alerta foi dado às autoridades por volta das 7h29 pelos próprios pais. No local estiveram equipas do INEM e dos bombeiros.Ao que oapurou, quando os bombeiros chegaram ao local, uma equipa do INEM já estava a socorrer a recém-nascida que se encontrava inconsciente.Foi transportada para o Hospital de Pombal, mas apesar das várias manobras de reanimação, a bebé acabou por não resistir.