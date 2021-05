Um casal com um carrinho de bebé foi sexta-feira à noite atropelado nas Patameiras, em Odivelas. As vítimas, consideradas feridos ligeiros, são um casal entre os 25 e os 30 anos e um bebé de 9 meses.Segundo apurou o, os feridos foram transportados ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, apenas por precaução.O alerta foi dado às 22h22. No local estiveram os Bombeiros de Odivelas, a viatura médica do INEM de Santa Maria e a PSP, que investiga.