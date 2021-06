Bebé de um mês entre os quatro feridos numa violenta colisão em Setúbal

Uma violenta colisão entre dois automóveis, ocorrida pelas 17h10 desta sexta-feira na Serra da Arrábida, próximo do Ecoparque do Outão, no concelho de Setúbal, causou 4 feridos. Um dos sinistrados é considerado grave. Um bebé de um mês está entre os feridos ligeiros.

A gravidade do acidente levou à mobilização de 13 operacionais e cinco viaturas, dos bombeiros sapadores e voluntários de Setúbal, e dos Voluntários de Águas de Moura. Uma ambulância INEM foi igualmente chamada.

Os feridos foram todos transportados ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

A estrada mantinha-se cortada nos dois sentidos, pelas 18h40, por causa do acidente.