Uma bombeira da corporação de Águas de Moura, no concelho de Palmela, ficou esta segunda-feira ferida, após o veículo que conduzia ter colidido com um carro numa rua de Setúbal.O acidente causou ainda ferimentos num doente que seguia na viatura dos bombeiros e no condutor do automóvel.No local estiveram meios dos Bombeiros Sapadores de Setúbal e da PSP. Os três feridos, considerados ligeiros, foram transportados para o Hospital de Setúbal.