Bebé nasce em bomba de gasolina por falta de médicos em Beja

Uma bebé, Vita, nasceu este domingo no interior de uma ambulância em Aljustrel, com o auxílio dos bombeiros locais e dos elementos da ambulância SIV (suporte imediato de vida) de Castro Verde. Segundo a imprensa nacional desta segunda-feira, o parto aconteceu junto a um posto de abastecimento.A falta de médicos obstetras nas urgências do Hospital de Beja, que começou domingo de manhã e terminava esta segunda-feira pelas 08h00, levou a que as parturientes tivessem que ir pelos seus próprios meios para o hospital de Évora.O parto ocorreu pelas 13h25 e a bebé e a mãe encontram-se bem, tendo sido conduzidas para Beja, tal como os Bombeiros de Aljustrel indicam na sua página de Facebook.