A lei que autoriza o uso de câmaras portáteis de uso individual pelos polícias (bodycams) foi publicada esta quarta-feira em Diário da República e entra em vigor no dia 28 de janeiro.



Tal como o CM noticiou, as bodycams serão colocadas de forma visível no uniforme e só poderão ser ligadas (após aviso percetível) em caso de crime, perigo ou emergência. Terão obrigatoriamente de ser ligadas quando há uso da força pública sobre qualquer cidadão ou recurso a meios coercivos como armas.