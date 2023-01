Bodycams podem começar a ser utilizadas pela polícia a partir de amanhã

câmaras portáteis de uso individual (bodycams) em situações de perigo, emergência e desordem pública. diploma foi, esta segunda-feira, publicado em Diário da República e prevê a "possibilidade de as forças de segurança utilizarem câmaras portáteis de uso individual, para efeitos de captação e gravação de imagens e som, no decurso das intervenções policiais, sempre que exista interação direta dos elementos policiais com terceiros e quando estejam em curso práticas que possam consubstanciar a ocorrência de um ilícito criminal ou em situações de perigo ou emergência". o Ministério da Administração Interna (MAI) explicou a regulamentação necessária à utilização das câmaras de uso individual, designadamente no que concerne às regras de utilização e de conservação dos dados.As imagens captadas pelas Bodycams só podem ser acedidas no âmbito de