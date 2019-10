Duas bombas de combustível assaltadas em menos de seis horas na área da Grande Lisboa

Dois jovens assaltaram na noite desta segunda-feira uma bomba de gasolina da Renergia, nos Olivais, em Lisboa.Os dois suspeitos, com idades compreendidas entre os 20 e os 25 anos, ameaçaram o funcionário da bomba com recurso a uma arma de fogo e conseguiram roubar cerca de 200 euros em dinheiro. O assalto ocorreu por volta das 23h25.Após o furto os jovens fugiram a pé em direção ao cemitério dos Olivais.A PSP tomou conta da ocorrência. O caso já está a ser investigado pela PJ.sabe que horas depois um grupo de três homens assaltou um posto de combustível Galp em Alhandra, Vila Franca de Xira, na Estrada Nacional 10. Os três suspeitos, um deles armado com um revólver, ameaçaram e assaltaram o funcionário da bomba, colocando-se em fuga de seguida.O assalto ocorreu por volta das 04h40 da madrugada desta terça-feira.A PJ está a investigar o caso.