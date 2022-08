Um bombeiro ficou este domingo ferido no despiste de uma viuatura dos Bombeiros Voluntários do Sabugal.



O incêndio no Sabugal, no concelho da Guarda, que tinha entrado em resolução na tarde de sábado, reativou-se esta manhã pelas 11h46, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.





No combate às chamas estão 180 bombeiros, apoiados por 43 viaturas e sete meios aéreos