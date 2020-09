Bombeiro queimado no fogo em Castro Verde recebe alta hospitalar

O fogo chegou a mobilizar mais de 160 operacionais apoiados por 60 veículos e provocou ainda ferimentos em mais três bombeiros de Cuba, Castro Verde e Ferreira do Alentejo.

Carlos Heleno, o bombeiro da corporação de Cuba que ficou ferido durante o combate a um incêndio em Castro Verde, a 13 de julho deste ano, recebeu esta quarta-feira de manhã alta do hospital Santa Maria, em Lisboa.Os Bombeiros de Cuba, corporação à qual pertence, foram buscá-lo ao hospital. Carlos deslocou-se pelo próprio pé do hospital até a ambulância, estando muito "otimista" e "bem disposto". O operacional, que chegou a estar em coma, esteve internado durante mais de um mês e meio.Ainda durante o fogo de grandes dimensões, que deflagrou em áreas de mato e seara em Lagoa da Mó perto de Casével, um bombeiro ficou ferido no combate às chamas, tendo falecido a 30 de julho numa unidade hospitalar em Lisboa., apresentava queimaduras de 2º e 3º graus e acabou por não resistir aos ferimentos.