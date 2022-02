Bombeiro salva recém-nascido de sufocar até à morte em Elvas

Um bebé recém-nascido, de apenas oito dias, foi salvo por um bombeiro da corporação de Elvas, esta quinta-feira, ao final da tarde.

De acordo com a Rádio Elvas, a criança chegou nos braços do pai, em pânico, á porta do quartel, com uma obstrução nas vias respiratórias, decorrente da amamentação.

O progenitor pediu ajuda e o bombeiro André Malha agiu, uma vez que o bebé não estava a respirar devidamente. "Apanhei na criança, reparei que estava a fazer uma obstrução da via área, derivado à amamentação, fiz o que diz o que diz o protocolo, com cinco pancadas interescapulares", contou o operacional.

A criança começou depois a reagir e foi levada para o hospital, para observação, encontrando-se fora de perigo.