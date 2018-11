Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiro ferido em resgate de vaca em Arcos de Valdevez

Animal de grandes dimensões caiu a um buraco na freguesia de Monte Redondo.

Por Aureliana Gomes | 09:01

Os bombeiros de Arcos de Valdevez resgataram, ao final da manhã de domingo, uma vaca que tinha caído a um buraco de grandes dimensões, no lugar da Igreja, na freguesia de Monte Redondo.



A operação foi de redobrada dificuldade pelas reações intempestivas do animal, que não lidava bem com a presença dos operacionais. Um deles acabou mesmo por sofrer alguns ferimentos. Foi assistido no local e posteriormente transportado para uma unidade hospitalar.



O alerta foi dado já perto das 12h00. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o animal no buraco, que tinha mais de oito metros de comprimento, cinco metros de largura e seis de profundidade. Tal levou a que se tornasse necessário pedir para o local uma máquina giratória, de forma a que fosse criado um acesso que permitisse a saída do animal.



Os bombeiros, que estiveram no terreno com uma equipa de Salvamento e Resgate em Grande Ângulo, colocaram depois uma corda na vaca, permitindo que o animal fosse encaminhado para local seguro. Depois do resgate, o bovino, que não sofreu quaisquer ferimentos, foi libertado no monte.



PORMENORES

Meios envolvidos

Nesta operação de resgate da vaca estiveram envolvidos sete elementos dos bombeiros de Arcos de Valdevez, apoiados por três viaturas da corporação e ainda uma máquina giratória, que foi solicitada a uma empresa privada para a operação.



Resgataram um cavalo

Já no dia 7 de novembro, os bombeiros de Arcos de Valdevez tinham procedido ao resgate de um cavalo que pesava 200 quilos. O animal caiu a um aqueduto de águas pluviais e o salvamento foi complicado, tendo durado cerca de três horas.