Homem gravemente ferido ao ser atropelado por vaca em Vila Pouca de Aguiar

Idoso de 77 anos sofreu acidente ao final do dia deste sábado, com os animais que puxavam a carroça que levava.

Por P.M.P | 23:14

Um homem com 77 anos ficou gravemente ferido, ao final do dia deste sábado na localidade de Cubas, em Vila Pouca de Aguiar, depois de um incidente com as vacas que puxavam a carroça que o homem levava.

Segundo José Relva, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar, "um dos animais ter-se-á soltado e o outro, assustado, terá passado por cima do septuagenário que ficou com ferimentos graves e foi transportado de ambulância para o hospital de Vila Real pelos bombeiros acompanhada da Viatura de Emergência Médica e Reanimação".