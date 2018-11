Homem de 50 anos morre atropelado em Vila Pouca de Aguiar

Acidente aconteceu na Estrada Nacional 206, na Lixa do Alvão.

Por Patrícia Moura Pinto | 22:38

Um homem com cerca de 50 anos morreu ao início da noite desta segunda-feira depois de ter sido atropelado por uma viatura na reta da Lixa do Alvão, no concelho de Vila Pouca de Aguiar.

O acidente aconteceu na Estrada Nacional (EN) 206. Segundo o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar, José Relva, "a viatura embateu frontalmente na vítima e o aparato foi tanto que o vidro da viatura se partiu e o condutor ficou ferido numa mão. O corpo do homem colhido pelo carro foi projetado cerca de 30 metros".

O médico da Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) de Vila Real declarou o óbito no local e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Vila Real.

Segundo apurou o CM, este atropelamento aconteceu junto a uma bombas de combustível e o condutor do veículo recebeu tratamento hospitalar devido aos ferimentos provocados pelos estilhaços do vidro.

O alerta foi dado pelo Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real por volta das 19h59 e no local estiveram 10 operacionais apoiados por cinco viaturas.